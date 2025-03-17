واقترب اليورو من أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد أن اتفقت الأحزاب الألمانية الجمعة على اتفاق مالي من شأنه تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال محللا غولدمان ساكس دومينيك ويلسون وكاماكشيا تريفيدي إن الأسواق الكلية شهدت "تحولين جذريين" خلال الشهر الماضي.

وأوضحا في مذكرة أن التحول الأول هو "إعادة تقييم بالخفض" للأصول الأميركية "على خلفية تقلبات الرسوم الجمركية وبيئة الضبابية السياسية الأوسع نطاقا التي خلقتها الإدارة الجديدة"، بينما الثاني هو "إعادة تقييم حادة بالرفع للمحفز المالي في ألمانيا".

وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضا قليلا عن مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 11 أكتوبر تشرين الأول.

وأعلن المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس الجمعة أنه حصل على دعم حاسم من حزب الخضر لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

ومن المرجح أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته على الاتفاق هذا الأسبوع. ويشمل الاتفاق صندوقا بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار أميركي) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في قواعد الاقتراض.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية، حيث بلغ سعره 7.2400 يوان للدولار. وارتفع اليوان الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وكشف مجلس الدولة الصيني أمس الأحد عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن تدابير تشمل زيادة دخل السكان وإطلاق برنامج لدعم رعاية الأطفال.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر عند 103.71 في الجلسة الآسيوية، بفارق أقل من 0.5 بالمئة عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.

وانخفض المؤشر ستة بالمئة تقريبا عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 110.17 الذي لامسه في منتصف يناير، إذ تحول التفاؤل بأن رئاسة ترامب ستحفز النمو إلى مخاوف من أن سياساته التجارية قد تسبب ركودا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام تقريبا في مارس آذار وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد وسط مخاوف من تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة والتي أشعلت حربا تجارية عالمية.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر عند 148.70 ين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سياسته النقدية دون تغيير الأربعاء.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة إلى 148.83 ين، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2927 دولار، مع توقع إبقاء بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس.

واستقر سعر بتكوين عند حوالي 83 ألف دولار.