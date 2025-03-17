وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 70 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بعد أن انخفضت 1.5 بالمئة في الجلسة الماضية. فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 67 دولارا للبرميل.

وقال محللون في باركليز في مذكرة "نراجع توقعاتنا للطلب في عام 2025 بمقدار 510 آلاف برميل يوميا بسبب المؤشرات الضعيفة وعدم اليقين الاقتصادي المتزايد".

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس من أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، نظرا للنمو الذي تقوده الولايات المتحدة وضعف الطلب العالمي مقارنة بالتوقعات.

كما خفّض بنك باركليز توقعاته للطلب على النفط بشكل حاد، ويتوقع الآن نموا يبلغ 900 ألف برميل يوميا للعام بأكمله.

ويتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.