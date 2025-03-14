ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن فيليروي دو جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إن زيادات الأسعار سوف تعود إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي "خلال" عام 2025، بعد تراجعها بالفعل إلى أقل من هذا المستوى في فرنسا.

وأضاف في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أن "الانتصار مؤكد في فرنسا... وسوف يتحقق قريبا جدا في أوروبا".

وكشف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عن توقعات اقتصادية جديدة بأن التضخم سوف يتراجع إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة في مطلع 2026، وارجع السبب في ذلك بشكل اساسي إلى التراجع في اسعار الطاقة.