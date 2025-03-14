وذكر المصرف الإيطالي الكبير الجمعة في ميلانو أن هيئة الرقابة المصرفية التابعة للبنك المركزي الأوروبي وافقت على زيادة حصته في كومرتس بنك.

وسيكون هذا بمثابة خطوة أخرى نحو استحواذ محتمل على كومرتس بنك. ولم يصدر البنك المركزي الأوروبي بيانا بعد.

وفي سبتمبر الماضي، استفاد يونكريديتو من خروج الحكومة الألمانية الجزئي من كومرتس بنك، الذي تم تأميمه جزئيا منذ الأزمة المالية 2008/2009.

وقام يونكريديتو باستثمار واسع النطاق في ثاني أكبر بنك خاص في ألمانيا.

وبحسب أحدث البيانات، يسيطر البنك الإيطالي الآن على ما يقرب من 28 بالمئة من أسهم كومرتس بنك: 9.5 بالمئة مباشرة من خلال الأسهم و18.5 بالمئة من خلال الأدوات المالية. وفي حالة استحواذ البنك الإيطالي على حصة 30 بالمئة، فإنه سيكون ملزما بتقديم عرض شراء إلى المساهمين المتبقين في كومرتس بنك.

ويقوم البنك المركزي الأوروبي بالتحقق من المستثمرين الذين يريدون امتلاك 10 بالمئة أو أكثر من أسهم أحد البنوك للتأكد من أنهم مساهمون مناسبون.