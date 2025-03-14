ويتهافت المستثمرين لشراء المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية وخطط ترامب الاقتصادية التي قد تدخل الاقتصاد في حالة ركود نتيجة سياسات ترامب التجارية.

وبلغ الذهب مستوى قياسي مرتفع 13 مرة حتى الآن هذا العام وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 3002.27 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 1022 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3004.9 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3004.20 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال نيتيش شاه خبير السلع في ويسدم تري "عوامل المخاطرة بدأت تدفع أكثر نحو الصعود لأن الإقبال على الذهب قوي حاليا وقد يبقى كذلك إذا استمرت الفوضى في صنع السياسات".

ولعبت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دورا هاما في رفع الطلب على الذهب. وتصاعدت حرب تجارية هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن الانزلاق إلى ركود مع تهديد ترامب أمس الخميس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات الكحول من أوروبا.

وقال ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن النفيسة في شركة هيراوس ميتالز ألمانيا "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستقرار ويجدونه في الذهب".

وأضاف "في الوقت الحالي، يشير الطلب الفعلي القوي وعمليات شراء الملاذ الآمن إلى أن الزخم الصعودي للذهب لم ينضب بعد".

كما عزز مزيج من عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، والطلب الاستثماري الجيد، بالإضافة إلى الرهانات على خفض الفائدة الأميركية، أداء الذهب، الذي لا يدر عائدا، هذا العام.

وأظهرت بيانات الأربعاء انخفاضا أكثر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة هذا العام.

ومن المقرر عقد اجتماع المجلس المقبل الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير.

ويتوقع المتعاملون أن يستأنف المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "بشكل عام، نحافظ على توقعاتنا عند 3300 دولار للأوقية لهذا العام"، مضيفا أن الإغلاق فوق 3000 دولار اليوم الجمعة قد يشير إلى استمرار الارتفاع الأسبوع المقبل.

وقال محللون في إيه.إن.زد "نتمسك بموقفنا المتفائل تجاه الذهب، إذ من المتوقع أن تصل الأسعار إلى مستوى قياسي عند 3050 دولارا للأونصة في 2025".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 992.15 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 967.42 دولار، بحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش.

الجدير بالذكر أن في مثل هذا اليوم من العام 2008 وتحديدا في 14 مارس كان الذهب قد سجل مستوى تاريخيا مرتفعا عند ألف دولار للمرة الأولى.