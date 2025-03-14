وهوت الأسهم بنحو 12 بالمئة في بداية تداولات جلسة باريس، مقارنةً بحركة طفيفة في أسهم شركات الأزياء الفاخرة الأخرى عقب تعيين مصمم بالنسياغا البالغ من العمر 43 عامًا رئيسًا جديدًا للتصميم في غوتشي.

قال محللون في جيفريز إن تعيين ديمنا كان مفاجئًا، بينما وصف محللو جي بي مورغان هذه الخطوة بأنها "خيار مثير للجدل"، مشيرين إلى ردود الفعل المبكرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومدونات الموضة، و"علامة استفهام" تحوم الآن حول مستقبل العلامة الإبداعي.

وأوضح محللو باركليز أن اختيار ديمنا، بدلًا من مرشح خارجي مشهور مثل هيدي سليمان أو بيير باولو بيتشيولي - وهما من أكثر الأسماء التي يستشهد بها مراقبو الموضة لهذا المنصب - كان محاولة لجعل العلامة التجارية رائدة عالمية في مجال الموضة من جديد. وقالوا في مذكرة: "نعتقد أن هذا الإعلان في هذه المرحلة يحمل في طياته مخاطر بقدر ما يحمل في طياته فرصًا".

وسينضم مصمم الأزياء الذي ترأس الدار الفرنسية منذ العام 2015، إلى "غوتشي" في بداية يوليو المقبل، على ما أفادت "كيرينغ"، في بيان الخميس، بعد يومين من انتهاء أسبوع الموضة في باريس.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"كيرينغ" فرنسوا هنري بينو، في البيان، إنّ "ما أنجزه ديمنا لعالم الموضة ولبالنسياغا ولنجاح المجموعة كان هائلا"، مؤكدا أنّ "قوته الإبداعية هي بالضبط ما تحتاجه غوتشي".

وقال ديمنا من جهته "يسعدني جدا الانضمام إلى عائلة غوتشي. إنه لشرف كبير لي أن أساهم في دار أحترمها بشدة ومعجب بها منذ فترة طويلة"، مضيفا "أتطلع لأن أكتب مع ستيفانو (الرئيس التنفيذي لغوتشي) والفريق بأكمله فصلا جديدا في تاريخ غوتشي المذهل".

يحل المصمم البالغ 43 عاما محل ساباتو دي سارنو الذي غادر "غوتشي" في فبراير بعد عامين فقط من العمل فيها.

ومُذّاك، تزايدت التكهنات بشأن المصمم الذي سيخلفه، مع الحديث عن أسماء عدة بينها ماريا غراتسيا كيوري، المديرة الفنية للمجموعات النسائية لدى "ديور"، و هادي سليمان الذي غادر حديثا دار "سيلين" للأزياء. أما ديمنا فبالكاد ذُكر اسمه لتولي هذه المهمة.

من المفترض أن يؤدي هذا التعيين المفاجئ إلى إعادة إطلاق الدار التي يثقل أداؤها الضعيف كاهل شركة "كيرينغ" (سان لوران، وبوتيغا فينيتا...). وشهدت المجموعة انخفاض صافي أرباحها بنسبة 62 بالمئة في العام 2024، مع انخفاض مبيعات "غوتشي" وحدها بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 7,65 مليارات دولار (8,29 مليارات دولار).

وشهدت الدار سنوات مزدهرة بين 2015 و2019، إذ ارتفعت عائداتها ثلاث مرات. وفي العام 2022، تجاوزت مبيعاتها عتبة 10 مليارات يورو (10,84 مليارات دولار)، مدفوعة بإبداعات أليساندرو ميشيل.

ثم انعكس الاتجاه. فسنة 2023، وبينما كانت "غوتشي" تمثل نحو نصف عائدات شركة "كيرينغ" وتحقق ثلثي أرباحها التشغيلية، انخفضت مبيعاتها بنسبة 6 بالمئة.

وقد أدى التباطؤ في سوق المنتجات الفاخرة العالمية عام 2024 إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها الماركة.

أسلوب مُستفر

تعتبر فرانشيسكا بيليتيني، نائبة المدير العام لـ"كيرينغ" والمسؤولة عن تطوير الدار، أنّ تعيين ديمنا "في منصب المدير الفني يُعدّ بمثابة محفز مثالي لبث الديناميكية الإبداعية في غوتشي".

ولد المصمم في جورجيا عام 1981 وتخلى عن كنيته غفاساليا سنة 2021. وقد اشتهر بتصميم ملابس لكل من مغنية الراب كاردي بي والممثلة إيزابيل أوبير. وابتكر قمصان "تي شيرت" وتصاميم راقية كذلك، وجعل قطعا وُصفت بالقبيحة كأحذية الكروكس ذات الكعب العالي مرغوبا بها، محوّلا "بالنسياغا" إلى ماركة متميزة تجاوزت عائداتها مليار يورو.

لكنّ تصاميمه كانت أحيانا تثير الجدل، كالزي الأسود المقنع الذي ارتدته كيم كارداشيان في حفلة "ميت غالا" عام 2021. وفي السنة التالية، أثارت حملته الإعلانية التي تضم أطفالا يرتدون اكسسوارات مستوحاة من السادية المازوخية جدلا واسعا.

أقرّ دمنا حينها بـ"اختيار فني سيئ" ووعد بتغيير "أسلوبه المستفز" في تصميم ملابسه وعرضها. وفي العام التالي، قدم عرضا بأسلوب مختلف في متحف اللوفر.

ويندرج تعيينه مديرا فنيا لـ"غوتشي" ضمن سلسلة عمليات الانتقال الواسعة التي تهز عالم الموضة منذ أشهر.

ومن المتوقع أن تتواصل الإعلانات عن تعيينات جديدة، إذ لا تزال دارا "سيلين" و"فندي" من دون مديرين فنيين، بعد مغادرة الفرنسي هادي سليمان والبريطاني كيم جونز.

ولا يزال البريطاني جون غاليانو الذي غادر ماركة "ميزون مارجيلا" في ديسمبر بعدما عمل فيها مدى 10 سنوات، ينتظر تعيينه على رأس إحدى دور الأزياء.