وفي خطاب إلى الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أعربت شركة تسلا عن دعمها للحرب العادلة، لكنها حذرت من أن المصدرين الأميركيين "عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى للإجراءات التجارية الأميركية".

وجاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 11 مارس أنه "على سبيل المثال، أدت الإجراءات التجارية السابقة من قبل الولايات المتحدة إلى ردود فعل فورية من قبل دول مستهدفة، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المستوردة إلى تلك الدول".

وأدت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل إلى اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.

وأضافت تسلا في الخطاب أنه على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي، فإن بعض المواد الخام والمكونات ستظل هناك حاجة للحصول عليها من أسواق دولية.

وتابعت "لا يتعين أن تتعارض الإجراءات التجارية مع الأهداف الرامية إلى زيادة ودعم التصنيع المحلي بشكل أكبر".