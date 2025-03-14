وحققت فوكسكون، التي تشمل أعمالها تصنيع أجهزة آيفون لشركة أبل‭‭ ‬‬وخوادم الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا، صافي ربح قدره 46.33 مليار دولار تايواني (1.41 مليار دولار) خلال الفترة من أكتوبر ‬‬إلى ديسمبر، وهو أقل من متوسط ​​تقديرات 15 محللا جمعتها مجموعة بورصات لندن والبالغ 54.4 مليار دولار تايواني.

وذلك الانخفاض كان هو الأول لفوكسكون منذ الربع الثاني من 2023 عندما انخفضت الأرباح 0.9 بالمئة.

وفي يناير، أعلنت فوكسكون أن إيرادات الربع من أكتوبر وحتى ديسمبر قفزت 15.2 بالمئة إلى مستوى قياسي في ذلك الربع بفضل مبيعات قوية لخوادم الذكاء الاصطناعي.