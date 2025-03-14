وانخفضت الأسهم على خلفية هذه الأنباء، إذ شعر المستثمرون بالقلق من أن ترامب سيفرض حواجز تجارية أكثر صرامة في أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات الخميس منخفضا بأكثر من 10 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي، مما يؤكد أن المؤشر المرجعي للأسهم الأميركية يمر بفترة تصحيح.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، أطلق ترامب حروبا تجارية ضد منافسي وشركاء بلده على حد سواء، واستخدم هذه الرسوم كأدوات ضغط في التجارة وغيرها من المسائل.

وكشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن رسوم على منتجات أميركية منها البوربون والدراجات النارية والسفن، ردا على تلك الأميركية المفروضة على الصلب والألومنيوم بنسبة 25 بالمئة والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وستطبق في الأول من أبريل، أي قبل يوم من بدء فرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي أعلنها ترامب.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "ما لم ترفع هذه الرسوم فورا، فستفرض الولايات المتحدة قريبا رسوما جمركية نسبتها 200 بالمئة على كافة أنواع النبيذ والشمبانيا والمنتجات الكحولية الصادرة عن فرنسا وبلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي".

وقال ترامب إنّه لن "يلين" بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع السنة.

وأجاب ترامب الصحافيين عندما سئل إن كان سيتراجع "نحن نتعرض للسرقة منذ سنوات ولن نسمح بأن تتم سرقتنا بعد الآن. لا، لن ألين أبدا (...) بالنسبة للألومنيوم أو الصلب أو السيارات".

وتعقيبا على الموقف الجديد من ترامب، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الخميس "لا يمكننا أن نقبل الخضوع أمام مثل هذه التهديدات".

وقال "علينا أن نظهر نحن الأوروبيين من نحن وألا نستسلم" لتهديدات مماثلة.

ومنذ الثلاثاء فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم مما حمل عدة دول والاتحاد الأوروبي للرد عليها.

وأفادت منظمة التجارة العالمية الخميس بأن كندا رفعت شكوى بحق الولايات المتحدة على خلفية فرض ترامب هذه الرسوم.

وأوردت منظمة التجارة "تزعم كندا بأن الاجراءات التي تلغي إعفاءها من الرسوم الإضافية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم، وتزيد من الرسوم على منتجات الألومنيوم، والتي بدأ تنفيذها في 12 مارس، تناقض التزامات الولايات المتحدة".

وأعلنت بروكسل أن مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس تباحث عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ونقل له "قلقه من التداعيات الاقتصادية السلبية للرسوم الجمركية الأميركية على جانبي" الأطلسي.

وحذّر مصدرّو النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسيون من أنهم "سئموا أن تتم التضحية بنا بشكل منهجي من أجل مواضيع لا علاقة لها بنا"، وطلبوا "بأن تظهر المفوضية الأوروبية الواقعية".

"إفلاس"

وأثار التلويح بالرسوم الجديدة قلق أصحاب متاجر في الولايات المتحدة، كفرانكيس شوت صاحب مؤسسة في نيوجيرسي ويقول إن "ذلك سيمثل ببساطة تراجعا كبيرا في الايرادات، إنه أمر فظيع. إذا خسرت نصف الأرباح التي أحققها من استهلاك الكحول فسأعلن إفلاسي".

وتمثل الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم للخمور. وزادت المبيعات الفرنسية فيها بنسبة 5 بالمئة عام 2024، لتصل إلى 3,8 مليارات يورو بما في ذلك صادرات النبيذ والكونياك، وفقا للاتحاد الفرنسي لمصدري النبيذ والمشروبات الروحية.

وتدخل معظم المنتجات الكحولية القادمة من أوروبا إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية، مع نسبة 2 بالمئة فقط على النبيذ الفوار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، زاد الرئيس الأميركي من فرض الرسوم الجمركية لتكون بمثابة وسيلة للضغط على دول أخرى لانتزاع اتفاقات وتنازلات، وحماية قطاعات صناعية أميركية معينة، ومصدر للإيرادات الضريبية للدولة الفدرالية.

حتى الآن، كان ترامب يستهدف شركاءه التجاريين الثلاثة الرئيسيين: كندا والمكسيك والصين.

وفرض الرئيس الجمهوري 25 بالمئة على المنتجات الكندية والمكسيكية، مع استثناءات موقتة. وتفرض على المنتجات الصينية ضرائب إضافية بنسبة 20 نقطة مئوية، بما يتجاوز تلك المفروضة أصلا.

وهدد مرارا الاتحاد الأوروبي بأنه سيكون الهدف التالي، وكان يراهن على فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" اعتبارا من الثاني من أبريل لفرض ضرائب على المنتجات الأوروبية.

ويترجم هذا النوع من الرسوم بفرض ضرائب على المنتجات الواردة من بلد ما عند دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة، بنفس مستوى المنتجات الأميركية المصدّرة الى البلد ذاته.