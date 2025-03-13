وبعد تملك صندوق الاستثمارات العامة للأندية الأربعة الكبرى في الدوري السعودي (الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد)، شهدت هذه الأندية تحولات كبيرة على جميع الأصعدة.

وساهم التملك من قبل الصندوق، الذي يهدف إلى تحسين الأداء الإداري والمالي لهذه الأندية، في ارتفاع القيمة السوقية بشكل غير مسبوق، وزاد من جاذبيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وهذا التملك جزء من استراتيجية لتحويل الأندية إلى كيانات رياضية مستقلة ومربحة، بما يعزز حضور دوري روشن السعودي على الساحة العالمية ، وفقا لما نشرته صحيفة "مال" السعودية اليوم الخميس .

وارتفعت القيمة السوقية لنادي الهلال بنسبة 350 بالمئة لتصل إلى 178.5 مليون يورو، مقارنة بـ 39.6 مليون يورو في يونيو 2023. فيما ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر بنسبة 118 بالمئة لتصل إلى 175.6 مليون يورو، مقارنة بـ 80.5 مليون يورو.

وشهد نادي الأهلي قفزة استثنائية في قيمته السوقية بنسبة 991 بالمئة حيث بلغت 170 مليون يورو، بعدما كانت 15.6 مليون يورو في يونيو 2023. في حين ارتفعت القيمة السوقية لنادي الاتحاد بنسبة 321.8 بالمئة لتصل إلى 119.4 مليون يورو، مقارنة بـ 28.3 مليون يورو.

وعقب استحواذ شركة أرامكو على نادي القادسية، شهد النادي زيادة مذهلة بنسبة 3399 بالمئة في قيمته السوقية، حيث ارتفعت من 1.85 مليون يورو إلى 65 مليون يورو، ويعكس هذا التملك من قبل أرامكو الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبرى في السعودية لدعم الرياضة المحلية. حيث ساهم الاستثمار الكبير من أرامكو في زيادة قيمة القادسية بشكل مذهل، ليصبح النادي أكثر قوة على الساحة الرياضية.

ويشير هذا التحول الكبير في القيمة السوقية للأندية السعودية إلى الأثر الإيجابي لمشروع التخصيص الرياضي، الذي سيسهم في تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميا.

كما يعكس ذلك الاهتمام الكبير من قبل الصندوق وأرامكو في دعم الأندية السعودية، ما يعد خطوة هامة نحو تطور الرياضة المحلية وتعزيز الاقتصاد الرياضي في السعودية.