وجاء في تقرير وول ستريت جورنال نقلا عن رسالة إلى التجار أن بي.إم.دبليو قالت إن لديها طرازات معينة مصنعة في المكسيك ستخضع للرسوم الجمركية، وهي سيارات السيدان من الفئة الثالثة وسيارات كوبيه من الفئة الثانية ومن بينها طراز إم2، وإنها ستوفر "حماية سعرية" لهذه السيارات حتى الأول من مايو.

ولم ترد بي.إم.دبليو بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكان متحدث باسم الشركة قد قال لرويترز في وقت سابق إن نحو 10 بالمئة من مبيعات بي.إم.دبليو في الولايات المتحدة مستوردة من المكسيك.