وذكرت الشركة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الطلب على الصكوك تجاوز حجم المعروض بواقع 7.2 مرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية للطلبات 3.6 مليار دولار.

ومع تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.25 بالمئة، جرى تحديد سعرها بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأميركية عند 110 نقطة أساس، بما يتماشى مع الصكوم الخضراء التي أصدرتها الشركة في مايو 2024 وحققت فيها أدنى هامش تسعير لها في إصدار دين عام.

وكانت وكالة موديز أكدت التصنيف الاستثماري لمجموعة الدار وشركة الدار للاستثمار العقاري عند Baa2 وBaa1 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز من الإقبال القوي من قبل المستثمرين.

ويعد هذا ثالث إصدار لصكوك خضراء تقوم به الشركة، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار.