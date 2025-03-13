وسجلت الشركة إيرادات بلغت 5.71 مليار دولار، بزيادة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفع صافي دخل الشركة إلى 1.81 مليار دولار، أو 4.14 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 620 مليون دولار، أو 1.36 دولار للسهم الواحد، في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 2.22 مليار دولار، أو 5.08 دولار للسهم الواحد، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 4.97 دولار للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، شانتانو ناريان: "سينصب تركيز نجاح أدوبي خلال العقد القادم على الابتكار الموجه للعملاء وتقديم عروض جديدة للمبدعين والمحترفين في مجالات التسويق والأعمال والمستهلكين".

وأضاف: "أدوبي في موقع مثالي لتعظيم الاستفادة من تسارع الاقتصاد الإبداعي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ونؤكد مجددا على أهدافنا المالية للسنة المالية 2025."