عززت مجموعة ملتيبلاي من مكانتها في السوق في عام 2024 بإتمام ثلاث عمليات استحواذ ناجحة في قطاعات التنقل والإعلام والعناية بالجمال، حيث استحوذت "الإمارات لتعليم القيادة" على حصة 51 بالمئة في "إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م"، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات الشهير في دبي.

كما استحوذت "مجموعة أومورفيا"، الشركة الرائدة في مجال العناية بالجمال والمملوكة بنسبة 51 بالمئة لمجموعة ملتيبلاي، على 100 بالمئة من "ذا جرومينج كومباني هولدينج"، كما استحوذت المجموعة بالكامل على "باك لايت ميديا"، وهي شركة رائدة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية.

وأدت هذه الاستحواذات، إلى جانب التوسع الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية لشركات المجموعة المستقرة وذات المكانة القوية في السوق، إلى تعزيز الأداء القوي للمجموعة خلال العام، حيث كشفت بياناتها المالية لعام 2024، عن تسجيل صافي أرباح، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، بقيمة 1.04 مليار درهم إماراتي.

كما حققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً، متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة مستويات قياسية بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي.

وعمدت المجموعة في عام 2024 إلى التركيز على تعزيز الكفاءة عبر تطبيق أساليب ممنهجة ومدروسة بعناية لتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء التشغيلي من خلال ترشيد المشتريات، وتوحيد بعض الوظائف والمسؤوليات داخل المجموعة، وتبسيط الهيكل التنظيمي من خلال تقليل المستويات الإدارية أو العمليات الزائدة عن الحاجة، في الأعمال.

ولعبت التكنولوجيا دوراً أساسياً في دعم هذه الاستراتيجية، حيث نجحت المجموعة بتحديث بنيتها التحتية التقنية واعتماد حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات.

ونتيجة لهذه الجهود، تجاوزت مكاسب الكفاءة 50 مليون درهم إماراتي، متجاوزة الهدف الأولي البالغ 45 مليون درهم، ما أدى إلى زيادة في الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تفوق 6 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الإعلانات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهم في جعل الحملات الإعلانية أكثر كفاءة وفعالية وتعزيز نمو الإيرادات في قطاع الإعلام. كما أطلقت الشركة منصات إلكترونية جديدة، وسهلت المعاملات غير النقدية، واستفادت من تحليلات بيانات العملاء لتعزيز خدماتها.

وبالتوازي مع ذلك، حرصت المجموعة على تمكين المجتمعات التي تعمل فيها عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية الهادفة، وذلك بما يتماشى مع قيمها الأساسية في نشر المعرفة وتعزيز التعلم المستمر.

وفي رسالته الموجهة إلى المساهمين والصادرة في وقت سابقٍ اليوم، قال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتيبلاي: "لقد تميز هذا العام بالإجراءات الحاسمة والنمو الاستراتيجي، مدعومًا بتركيز المجموعة الواضح على بناء وتوسيع الخبرات الرأسية والكفاءة التشغيلية والتنويع في الاستثمار. وتمثل عمليات الاستحواذ الرئيسية الثلاث التي قمنا بها في عام 2024 مثالاً واضحًا على هذا النهج، مما يعزز التآزر ويفتح الباب أمام تدفقات إيرادات جديدة عبر شركاتنا التابعة. وفي الوقت نفسه، قمنا بتعزيز أعمالنا الأساسية، مما يضمن استدامة النمو وتسريعه. وستواصل مجموعة ملتيبلاي تحديد الفرص القيمة، وتسخير التقنيات المتطورة لتعزيز الكفاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودفع الشركات التابعة لنا نحو النمو المستدام وعالي التأثير. "

من جانبها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، في رسالتها الموجهة للمساهمين والتي نشرت في وقت سابقٍ اليوم: "فـي عـام 2024 تجـاوزت إيـرادات مجموعتنـا للسـنة الماليـة 2 مليـار درهـم، بزيـادة قدرهـا 56 بالمئة علـى أسـاس سـنوي، وسـجلنا نمـواً مـن خانتيـن فـي الأربـاح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجـة لتحقيـق أهـداف مضافـة للقيمـة، والتوسـع بكفـاءة مـع الحفـاظ علـى الريـادة في السـوق. كما اتبعنا نهجاً صارماً لتحسين العمليات، وتحديـد فـرص توفيـر التكاليـف وصقـل هيكلنـا مـن خلال تبسـيط عمليـات الشـراء ودمـج الأدوار وإلغـاء طبقـات الأعمـال الغيـر الضروريـة، ما حقق مكاسب في الكفاءة تزيد عن 50 مليون درهم."

وأضافت بوعزة: " نظـل فـي وضـع اسـتحواذ قـوي مـع القـدرة علـى اسـتثمار 4 مليـارات درهـم إماراتـي ونحـن علـى اسـتعداد لالسـتفادة مـن أي تحـولات قادمـة فـي السـوق. وستظـل مسـؤوليتنا القصـوى حمايـة ميزانيتنـا العموميـة بينمـا نلتـزم بعـام آخـر مـن النمـو مـن خانتيـن فـي الأربـاح قبـل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و ضمـان خلـق قيمـة مسـتدامة وطويلـة الأجـل لحاملـي الأسـهم."

وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على كافة البنود المدرجة في جدول أعمالها، بما في ذلك مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ووضعها المالي، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الحالية.