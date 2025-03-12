وتشمل هذه الخطوة جميع الوحدات السويدية للشركة، ولكن ليس فروعها في الولايات المتحدة وألمانيا، حسبما قالت الشركة في بيان.

واعترفت الشركة أنها عانت من " سلسلة من التحديات المضاعفة" وتتضمن ارتفاع تكاليف رأس المال والاضطراب الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد وتحولات الطلب في السوق.

وقالت الشركة إنها واجهت أيضا" تحديات داخلية كبيرة تتعلق بتعزيز الإنتاج".

ويذكر أن الشركة تعاني من مشاكل منذ أشهر. وفي نوفمبر، تقدمت بطلب حماية بموجب الفصل الـ11 في الولايات المتحدة، وهي العملية التي تتيح لها اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة ديونها.

ولكن بيان الأربعاء قال إن وحدتي نورثفولت في ألمانيا وأميركا الشمالية" لن يتقدما بطلب لإشهار الإفلاس أمام سلطتهما القضائية".

وقال توم جونستون المدير المؤقت لمجلس إدارة الشركة " هذا يوم صعب للغاية بالنسبة للجميع في نورثفولت".