وعزت الشركة هذا الهبوط في بيان على سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل تكاليف تشغيل منصات الحفر البرية غير التقليدية في 2024، وارتفاع تكلفة التمويل وإهلاك المعدات بسبب إضافة منصات الحفر الجديدة، بالاضافة لعملية غير نقدية لمرة واحدة بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 105 ملايين ريال سعودي تم تسجيلها في الربع الثاني من 2024.

وبحسب البيان، سجلت الشركة إيرادات بـ 3.6 مليار ريال في العام الماضي وبنسبة ارتفاع 4 بالمئة، مقارنة بـ 3.5 مليار ريال كانت قد سجلتها في 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى تشغيل إحدى عشر منصة حفر برية غير تقليدية من اجمالي ثلاث عشر تم نشرها في العام 2024. بالنسبة الى ايرادات الحفارات البحرية فقد كانت ثابته تقريبا عند نفس المستوى نظرا لاضافة ثلاثة حفارات خلال الربع الثالث من العام 2023 لتعوض بذلك انخفاض الايرادات لمنصات الحفر اللتي تم تعليق اعمالها خلال العام 2024.

وقررت الحفر العربية توزيع أرباح نقدية تبلغ إجمالا 120.15 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2024، بواقع 1.35 ريال للسهم الواحد.