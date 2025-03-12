ويضع تعيين إسبينوزا (46 عاما) الذي كان يشغل رئاسة قطاع التخطيط في نيسان قبل انتدابه للمنصب الجديد أسابيع من التكهنات حول خليفة ماكوتو أوشيدا في ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

ومن المقرر أن يتولى إسبينوزا الذي انضم إلى نيسان في المكسيك في 2003 وشغل مناصب في جنوب شرق آسيا وأوروبا مهامه الجديدة بداية من الأول من أبريل.

ولم يتضح ما إذا كان تعيين إسبينوزا سيحيي محادثات الاندماج أم سيتيح إمكانية ضخ استثمارات من شريك آخر.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقب إعلان الشركة ذكر إسبينوزا أنه أُبلغ للتو بالقرار ولا يزال يستوعبه.

وقال "يمكننا استكشاف الكثير من الاحتمالات".

وأحجم إسبينوزا عن التعليق حينما سُئل عن إمكانية استئناف المحادثات مع هوندا.

وصعد سهم نيسان موتور بنسبة 0.6 بالمئة في ختام تداولات الأربعاء، بعد قرار شركة صناعة السيارات أمس الثلاثاء بتعيين إيفان إسبينوزا رئيسا تنفيذيا جديدا.

وعانت نيسان لسنوات من تعثر المبيعات والاضطرابات الإدارية ولم تتعاف تماما من ضربة لحقت بعلامتها التجارية بعد الإطاحة برئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن في 2018، والذي اتهمه الادعاء العام في طوكيو بالضلوع في مخالفات مالية.