وكشفت "سند" عن تحقيق إيرادات بلغت 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، بزيادة قدرها 40% مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (925 مليون دولار) في عام 2023، ما يؤكد على توسعها السريع ومكانتها الاستراتيجية.

ويعود الأداء الاستثنائي لمجموعة سند نتيجة للطلب العالمي غير المسبوق على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، والتوسع في الأسواق العالمية الرئيسية والاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات الطيران الكبرى ومُصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، حققت "سند" نجاحات مالية ملحوظة عبر وحدة حلول التمويل التابعة لها، والتي أتمت صفقات رئيسية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، ما يرسخ مكانة الوحدة ويمهّد الطريق لتطوير استراتيجيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

وعززت "سند" طلباتها البالغة 33 مليار درهم بشراكات بارزة مع كل من طيران موريشيوس، وديوكاليون للطيران وخطوط آسيانا الجوية وليون إير، لترفع قيمة أعمالها المتعاقد عليها بمقدار 4 مليارات درهم في عام 2024.

كما عملت المجموعة على التوسع في استراتيجيتها العالمية من خلال فريق مبيعات مختص في سنغافورة، ما ساهم في ترسيخ حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو، وتعزيز توسع شبكة مبيعاتها العالمية.

وفي هذا الصدد، قال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سند: "يعكس الأداء القياسي الذي حققته سند في عام 2024 نجاح تبنيها لاستراتيجية أعمال مرنة، وتميزها في الأداء التشغيلي إلى جانب خططها الاستثمارية طويلة الأجل. إن هذا الإنجاز يدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزًا عالميًا للطيران، ما يرسخ مكانة سند الرائدة في سوق الطيران العالمي. ويعكس نمونا المتواصل متانة نموذج أعمالنا والتزامنا في توفير حلول مبتكرة عالمية المستوى لشركائنا انطلاقاً من مقرنا في أبوظبي".

من جانبه، صرح منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "شكل عام 2024 نقطة تحول فارقة في مسيرة سند. ويعد تجاوز إيراداتنا 4.92 مليار درهم دليلاً على قوة الطلب من قبل سوق الطيران العالمي على خدماتنا، وعلى قدراتنا المتقدمة في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات وحلول التمويل. وبفضل توسعاتنا الاستراتيجية وشراكاتنا الجديدة مع مصنعي المحركات وشركات الطيران وتركيزنا على الابتكار وتوفير الخدمات المتميزة لعملائنا، فإننا في موقع قوي للحفاظ على تقدمنا وريادة مستقبل قطاع الطيران في أبوظبي."