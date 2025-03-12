وعزت الشركة في بيانها هذه الزيادة إلى أسباب عدة منها توزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة 34.52 في المئة على مساهمي صافولا، وهو ما نتج عنه تحقيق ربح صاف قدره 11.3 مليار ريال.

لكن إيرادات الشركة السنوية هبطت بشكل طفيف بـ 0.7 بالمئة لتصل إلى 23.9 مليار ريال، مقارنة مع 24.15 مليار ريال كانت قد سجلتها في العام الذي سبق.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات السنوية إلى انخفاض الإيرادات في قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار السلع والتخارج من شركة صافولا في المملكة المغربية.

وأوضح البيان أن صافولا لن توزع أرباحا نقدية عن سنة 2024 لأنها وزعت كامل حصتها في رأس مال المراعي من خلال تخفيض رأس مال صافولا بمبلغ 8.3 مليار ريال وتوزيع أرباح عينية بقيمة 12.8 مليار ريال على المساهمين، تم إيداعها في حساباتهم في ديسمبر.