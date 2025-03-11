وفي حال إتمام الصفقة بنجاح، ستمتلك "القابضة" (ADQ) أكبر حصة سهمية في أرامكس، حيث ستبلغ القيمة التراكمية لملكيتها 58 بالمئة من أسهم الأخيرة، بما في ذلك 22.69 بالمئة من أسهمها المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي؛ والتي تمتلك "القابضة"(ADQ) على حصة الأغلبية فيها.

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يسعدنا أن تنضم شركة أرامكس إلى محفظتنا، والذي يأتي عقب نجاح عرض الشراء الاختياري وشريطة إتمام الصفقة بنجاح. وستندرج أرامكس ضمن مجموعة أعمال القابضة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تضم بالفعل عدداً من الشركات الرائدة في المجال أمثال مجموعة موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للطيران، وقطارات الاتحاد. وباعتبارنا سنكون المساهم الأكبر في أرامكس، سنوظف خبراتنا الواسعة في تطوير وتحويل الشركات المحلية إلى لاعبين رائدين ينافسون الشركات العالمية، لدعم نمو ونجاح أرامكس وجميع أصحاب المصلحة لديها".

وبموجب اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع، يحق لشركة "القابضة" (ADQ) مواصلة قبول الأسهم من المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات قبول خلال فترة العرض، وذلك حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة من يوم 24 مارس 2025، بسعر العرض البالغ 3 دراهم إماراتية للسهم الواحد. وسيتم الإعلان عن العدد الإجمالي النهائي للأسهم التي صدر بشأنه قبول يوم 28 مارس 2025.