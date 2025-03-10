وذكر البنك أن الإقراض المصرفي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 بالمئة سنويا إلى حوالي 635.5 تريليون ين (4.1 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه نسبة 2.9 بالمئة خلال يناير، وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3 بالمئة وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال شهر فبراير بنسبة 3.4 بالمئة سنويا إلى 557.5 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة إلى 78 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 10 بالمئة سنويا إلى 4.9 تريليون ين.