وأشعلت سياسات ترامب التجارية مخاوف من تفاقم التضخم في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أذيعت، الأحد عما إذا كان يتوقع ركودا هذا العام، قال ترامب "هناك فترة انتقالية، لأننا نبذل جهودا كبيرة جدا. نعيد الثروة إلى أميركا. يستغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أنه سيكون رائعا بالنسبة لنا".

والرسوم الجمركية من المخاوف الرئيسية للمستثمرين، إذ يعتقد كثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتغذي التضخم.

وفي حين اعترف ترامب في الثاني من فبراير بأن الرسوم الشاملة قد تسبب بعض المصاعب "قصيرة الأمد" للأميركيين، فقد قلل مستشاروه مرارا من أي تأثير سلبي لها.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اليوم الأحد "بالتأكيد لا ... لن يكون هناك ركود في أميركا"، بحسب وكالة رويترز.

وأقر لوتنيك بأن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة في الخارج بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، لكنه قال إن المنتجات الأميركية ستصبح أرخص.

وقال لشبكة (إن.بي.سي) "لن يخفف (ترامب) الضغط (المتعلق بالرسوم)".

وفرض ترامب رسوما جمركية جديدة بواقع 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا الثلاثاء الماضي، إلى جانب فرض رسوم جديدة على السلع الصينية، بعد أن أعلن أن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة لم يفعلوا ما يكفي لوقف تدفق الفنتانيل القاتل والمواد الكيماوية المستخدمة في إنتاجه إلى الولايات المتحدة.

وبعد يومين، أعفى ترامب عددا كبيرا من الواردات من المكسيك وكندا من تلك الرسوم لمدة شهر، وهو أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة أدت إلى تقلب الأسواق وأثارت المخاوف إزاء التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتراجع فيها ترامب عن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على الدول المجاورة للولايات المتحدة.

وقال لوتنيك "إذا انتهى الفنتانيل، أعتقد أن هذه الرسوم ستزول. ولكن إذا لم ينته الفنتانيل، أو إذا كان (ترامب) غير متأكد من ذلك، فستظل (الرسوم) على هذا النحو حتى يشعر بالراحة... هذا أمر واضح. عليك إنقاذ أرواح أميركية".

وأضاف خلال المقابلة أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر الأربعاء. وكندا والمكسيك من أكبر مصدري المعادن إلى الأسواق الأميركية، وتستحوذ كندا على وجه الخصوص على معظم واردات الألمنيوم.