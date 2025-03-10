ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الأحد عن الوزير دياب قوله، في تصريح صحفي: "سنواصل أعمالنا بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة ومحاسبة أي شخص يقوم بجلب المحروقات بطرق غير مشروعة من أي منطقة كانت، أو من يسهم في سرقة وتخريب أنابيب النفط والآبار، لكون هذه الأفعال تمس بمصالح الدولة والمواطنين".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات صارمة لملاحقة وضبط البسطات العشوائية، التي تبيع المحروقات في الشوارع، والتي تؤثر سلبا على السوق المحلية".

وأشار وزير النفط السوري إلى أن "حماية ثرواتنا النفطية هي مسؤولية الجميع، لذلك نهيب بجميع المواطنين للتعاون مع الوزارة، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات غير قانونية في هذا القطاع".