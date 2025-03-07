وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مساء الخميس، إن اللجنة المغربية اختارت أورتوس الأميركية وأكسيونا الإسبانية ونوردكس الألمانية لإنتاج الأمونيا الخضراء دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المواعيد النهائية أو مصادر التمويل.

وذكر أنه تمت الموافقة أيضا على مشروع لشركة طاقة الإماراتية وسيبسا الإسبانية لإنتاج الأمونيا والوقود، إلى جانب خطة لشركة ناريفا المغربية لإنتاج الأمونيا والوقود والصلب.

وقال إن شركة أكوا باور السعودية ستنتج الصلب، بينما ستتعاون شركتا يو.إي.جي وتشاينا ثري جورجز الصينيتان لإنتاج الأمونيا.

وأشار إلى أن المغرب سيوفر لكل مشروع ما يصل إلى 30 ألف هكتار من الأراضي بمجرد توقيع اتفاق أولي.

وتأمل الحكومة أن يساعدها الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق تقسيم الماء من خلال التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة، في تحقيق أهدافها المحلية المتعلقة بالطاقة بالإضافة إلى تعزيز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المغرب في مارس من العام الماضي إنه سيخصص كمرحلة أولى 300 ألف هكتار لمشاريع متكاملة تغطي توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الصناعي.

ويهدف المغرب إلى أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من الطاقة المركبة بحلول عام 2030 مقابل 45 بالمئة الآن.