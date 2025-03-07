وتعتزم فون دير لاين تمكين دول منفردة أعضاء في الاتحاد الأوروبي من إعفاء الإنفاق الدفاعي المحدد مؤقتًا من أهداف الديون والعجز الصعبة التي يفرضها التكتل.

وتعتزم فون دير لاين استبعاد نفقات دفاعية محددة بشكل مؤقت من أسقف الديون والعجز الصارمة التي حددها الاتحاد الأوروبي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت، مساء الخميس:"سيتيح ذلك للدول الأعضاء مرونة مالية أكبر تحتاجها ويمنحها مساحة للاستثمار في الدفاع بشكل فوري وكبير".

وسيجري استخدام صندوق جديد ممول بقروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات المشتركة من المنتجين الأوروبيين.

وقالت فون دير لاين إن حصة من المشتريات يجب أن تكون لصالح أوكرانيا.

وستمنح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة توجيه أموال التنمية الإقليمية نحو الاستثمارات الدفاعية.

وتأمل رئيسة المفوضية أيضا في حشد المزيد من رأس المال الخاص.

وقالت فون دير لاين: "يجب أن نتأكد من أن صناعتنا الدفاعية، ولا سيما شركاتنا الناشئة المبتكرة والشركات المتوسطة، لديها إمكانية الحصول على التمويل بشكل كامل".

وتهدف المفوضية أيضا إلى تبسيط قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.

وتعتزم فون دير لاين تقديم مقترحات تشريعية إلى الدول الأعضاء قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في غضون أسبوعين.