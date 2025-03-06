وزادت إيرادات لوفتهانزا غروب العام الماضي بنسبة 6 بالمئة سنويا إلى 37.6 مليار يورو، في حين ارتفع عدد ركابها بنسبة 7 بالمئة إلى أكثر من 130 مليون راكب.

وتتوقع الشركة ارتفاعا بسيطا في أرباحها بعد حساب الضرائب والفوائد خلال العام المالي الحالي. كما تعتزم الشركة زيادة عدد مقاعد طائرات الركاب لديها بنسبة 4 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعني توقع زيادة الإيرادات.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن برنامجها للتعافي مازال يساهم في تحسين أرباح لوفتهانزا أيرلاينز.

ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج العام المقبل تأثيرا إجماليا بقيمة 1.5 مليار يورو في أرباحها بعد حساب الضرائب والفوائد ثم 2.5 مليار يورو في عام 2028.

ومن المنتظر أن يقترح مجلس الإشراف والمجس التنفيذي للشركة على الجمعية العمومية العادية صرف توزيعات نقدية بمعدل 0.3 يورو للسهم عن نتائج العام المالي الماضي.