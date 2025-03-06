وأعلنت الشركة الخميس في بون أن خطط الشطب، التي ستشمل نحو 4 بالمئة من موظفي قسم الرسائل والطرود المحلية البالغ عددهم 187 ألف موظف، سيُجرى تنفيذها بطريقة مسؤولة اجتماعيا، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج أوسع لخفض التكاليف بهدف تحسين الكفاءة.

ويمتد برنامج التقشف أيضا إلى مجالات أخرى من مجموعة "دي إتش إل" العملاقة للخدمات اللوجستية العالمية، والتي تمثل شركة "دويتشه بوست" فرعها الألماني. وتوظف المجموعة حوالي 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وقبل يومين، أعلنت شركة البريد ونقابة فيردي الألمانية التوصل إلى اتفاق، يحصل بموجبه الموظفون في شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" والبالغ عددهم نحو 1700 شخص على زيادة في الأجور بنسبة 2 بالمئة اعتبارًا من مطلع أبريل المقبل، على أن تليها زيادة إضافية بنسبة 3 بالمئة بعد عام.

واعتبارًا من عام 2026، سيحصل جميع الموظفين على يوم إجازة إضافي سنويًا، وسيحصل الموظفون الذين أمضوا 16 عامًا أو أكثر في الشركة على يوم إجازة إضافي ثانٍ. ويمتد اتفاق الأجور الجديد لمدة 24 شهرًا، ويُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير الماضي.