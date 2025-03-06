تحديث الأسعار

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2917.90 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 2927.40 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.60 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.80 دولار. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 941.00 دولارا.

مخاوف من سياسات ترامب

قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على كندا والمكسيك لمدة شهر ما دامت تلتزم باتفاقية التجارة الحرة القائمة.

وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في توتر العلاقات مع كل من كندا والمكسيك والصين. وردت كندا والصين بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية محددة، وتعهدت المكسيك بالرد هي الأخرى.

ودفعت المخاوف من سياسات ترامب الجمركية الذهب الذي ينظر إليه كملاذ آمن إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2956.15 دولار في 24 فبراير.

وصعد نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير وارتفعت أسعار المدخلات ليقترن ذلك بارتفاع في الآونة الأخيرة في تكلفة المواد الخام في المصانع، وهو ما يعني أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

وعادة ما ينظر للذهب كوسيلة للتحوط في أوقات المخاطر السياسية والتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبع المركزي الأميركي بشأن الفائدة.