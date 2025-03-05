وقال أوليفر أوميس، عضو مجلس الإدارة للغرفة في شمال الصين، الأربعاء في بكين إن الهدف في هذه المرة منح المزيد من الزخم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعطاء إشارة أكثر وضوحا لمعالجة الوضع.

وأضاف أوميس في بيان: "هذا خبر جيد للشركات الألمانية في الصين، التي تأمل بشكل خاص في تأثير تحفيزي على الطلب المحلي، الذي كان يمثل مشكلة منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن غرفة التجارة الألمانية ترى أن بكين تسعى إلى تحقيق الاستمرارية.

وفي افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني في بكين، أعلن رئيس الوزراء لي تشيانج عن هدف نمو اقتصادي بنسبة "حوالي 5 بالمئة" على غرار العام الماضي. وعلى خلفية المشكلات الاقتصادية والنزاعات التجارية العالمية، يرى المراقبون أن الخطة طموحة.

وجاء في التقرير الحكومي أن "تحديد هدف نحو 5 بالمئة يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات والسعي الحثيث لتحقيق النتائج".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 5 بالمئة في عام 2024، وفقا لإحصاءات الحكومة الصينية.