يعتبر ذا وايلدز في دبي مجمعا سكنيا فريدا من نوعه، ويعد هذا المشروع ثالث المجمعات السكنية للدار في دبي ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة.

وقد نجح المشروع في اجتذاب مجموعة واسعة من المشترين، إذ شكل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 92 بالمئة من المبيعات، مما يؤكد مكانة دبي وجهة عالمية للإقامة الطويلة والاستثمار.

وتصدر المشترون من جنسيات الهند والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.