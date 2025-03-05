وعزت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" هبوط صافي الأرباح إلى "تسجيل مصروفات غير متكررة بناء على قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء... باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية".

وفي فبراير، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء اعتمدت صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بين الشركة والحكومة بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي (1.52 مليار دولار) كالتزام مستحق على الشركة للحكومة.

كما قررت اللجنة أيضا حينها تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة.

وأداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية غير مضمونة وبأجل غير محدد وقابلة للاسترداد وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

وقال بيان الشركة اليوم، إنه وباستثناء العناصر غير المتكررة من فترات المقارنة، فإن صافي الربح لعام 2024 يبلغ 12.081 مليار ريال مقابل 11.094 مليار ريال خلال عام 2023.