تتضمن الاتفاقية وفقا لما ورد في بيان لمجلس الوزراء إنشاء عدة مراكز أبرزها مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الحديث.

وتضم الاتفاقية أيضا إنشاء مركز التميز للحوسبة السحابية إضافة إلى طرح مبادرة تأهيل شاملة تهدف إلى تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي لضمان الجاهزية لسوق العمل في المستقبل.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت مؤتمرا صحفيا الأربعاء للحديث عن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.