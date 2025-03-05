هذه الصفقة التاريخية، التي تتجاوز قيمتها 220 مليار درهم (حوالي 60 مليار دولار)، تأتي عبر دمج حصص الشركتين في شركتي "بروج" و"بورياليس"، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات" الأميركية مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار).

تحول استراتيجي يعزز مكانة الإمارات في الصناعة العالمية

تشكل "مجموعة بروج الدولية" نقطة تحول رئيسية في قطاع الكيماويات، حيث ستضيف مشروع التوسعة "بروج 4" طاقة إنتاجية إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا، لترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 13.6 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026. هذا النمو يعزز من تنافسية المجموعة عالميًا، مع انتشار عملياتها في ثلاث قارات رئيسية: أوروبا، الشرق الأوسط، وأميركا الشمالية.

وستمتلك "أدنوك" و"أو إم في" OMV حصصًا متساوية بنسبة 46.94 بالمئة في المجموعة الجديدة، بينما ستكون النسبة المتبقية (6.12 بالمئة) أسهمًا متداولة في السوق. وستقوم "أو إم في" بضخ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) نقدًا لتعادل حصتها مع حصة "أدنوك".

محمد علي ياسين: "إنجاز استراتيجي يعزز مكانة الإمارات عالمياً"

علق محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل للاستثمارات المالية"، خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية على الإعلان قائلاً: "فاجأتنا بروج وأدنوك بهذا الإعلان في أول رمضان. كنا نتوقع أن يكون رمضان أهدأ، ولكن هذا إعلان مهم جداً لخلق كيان ضخم يعتبر رابع أكبر كيان في العالم في مجال البولي أوليفينات".

وأضاف ياسين: "هذا الكيان سيمنح المجموعة القدرة على الانتشار عبر ثلاث قارات رئيسية، وهو ما يعزز من مكانتها السوقية ويوفر فرصًا هائلة للنمو. كما أن الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 2 بالمئة يعكس التزام المجموعة بتحقيق قيمة مضافة لمساهميها."

أرقام مذهلة: أرباح متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً

من المتوقع أن تحقق "مجموعة بروج الدولية" أرباحاً سنوية تصل إلى 25.7 مليار درهم (حوالي 7 مليارات دولار) قبل خصم الفوائد، والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما ستستفيد المجموعة من تكامل الأعمال، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة تصل إلى 1.8 مليار درهم سنوياً، منها 75 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال الصفقة.

الاستدامة والابتكار... ركيزة أساسية للمجموعة الجديدة

ستواصل "مجموعة بروج الدولية" ترسيخ مكانتها في مجال الحلول المستدامة، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و2 قبل عام 2050. وستستفيد المجموعة من أكثر من 800 خبير في البحث والتطوير، وأكثر من 16,500 براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى.

تأثير الصفقة على سوق أبوظبي للأوراق المالية

ستُدرج "مجموعة بروج الدولية" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة استثمارية جذابة. كما ستستفيد المجموعة من التدفقات النقدية القوية، مع سياسة توزيع تهدف إلى توزيع 90 بالمئة من الأرباح، مع إمكانية إضافة علاوات بناءً على التدفق النقدي الحر.

رؤية مستقبلية: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

تعد "مجموعة بروج الدولية" خطوة استراتيجية كبرى تعزز مكانة الإمارات كرائدة في صناعة الكيماويات العالمية. كما تعكس رؤية "أدنوك" وشركائها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق قيمة مضافة للمساهمين.

كيان عملاق يعيد تشكيل خريطة صناعة الكيماويات

بإطلاق "مجموعة بروج الدولية"، تكون "أدنوك" و"أو إم في" قد وضعتا حجر الأساس لكيان عملاق يعيد تشكيل خريطة صناعة الكيماويات العالمية. مع وجود قوي في ثلاث قارات، وأرباح متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، وتركيز كبير على الاستدامة والابتكار، ستكون "مجموعة بروج الدولية" لاعباً رئيسياً في السوق العالمية للبولي أوليفينات.