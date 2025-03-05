وبحسب الوثيقة، فإن إزالة الأنقاض وترميم حوالي 60 ألف منزل متضرر جزئيا يحتاج إلى ستة أشهر و3 مليارات دولار. وبعد ذلك، يجب البدء بعملية إعادة الإعمار.

وبحلول عام 2030، يتعين أن يكون قد تم بناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة التي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 3 ملايين شخص، بالإضافة إلى مطار، وميناء، ومناطق صناعية، وفنادق، وحدائق.

ويتطلب بدء عملية إعادة الإعمار ترتيبات لحكومة انتقالية، وتوفير الأمن، والحفاظ على آفاق حل الدولتين، ومنع اندلاع صراعات جديدة، حسبما قالت الوثيقة، التي دعت المجتمع الدولي لدعم جهود الوسطاء للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

كما تتضمن الخطة إبعاد حركة حماس عن حكم قطاع غزة، على أن يتم تشكيل لجنة من فنيين مستقلين غير تابعين لأي فصيل، لإدارة غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

كما أشار الاقتراح إلى أن مصر والأردن تعملان على تدريب أفراد الشرطة الفلسطينيين استعدادا لنشرهم فى غزة.