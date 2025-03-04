وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن الأرباح الصافية السنوية بلغت 157.195 مليون دينار في 2024 مقابل 111.15 مليون دينار في السنة التي سبقتها.

وأوضح أن زيادة الأرباح السنوية جاءت نتيجة "زيادة استردادات خسائر القروض خلال العام نتيجة صدور حكم قضائي، بالإضافة إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والتي عوضت بشكل جزئي زيادة المصاريف التشغيلية".