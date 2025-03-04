وبينما وعد ترامب بتعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً عن الفوائد الاقتصادية التي يقول إن الولايات المتحدة قد تجنيها من التعاون مع الكرملين في حالة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، زاعماً أن "عدة شركات" كانت على اتصال بالفعل بشأن صفقات محتملة. وقال مسؤولون أميركيون إن ثمة صفقات اقتصادية يتيحها ذلك التقارب، مع عودة الشركات الأميركية إلى موسكو.

وفي خطوة كانت لا تُتصور في السابق، ما يعكس مدى التقارب الذي حققه دونالد ترامب مع موسكو، كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن أن جاسوساً سابقاً وصديقاً مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعمل على إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بأوروبا، بدعم من مستثمرين أميركيين.

وفقاً لعدة مصادر مطلعة على المناقشات، فإن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق كانت من بنات أفكار ماتياس وارنيغ، الضابط السابق في جهاز "شتازي" بألمانيا الشرقية، والذي أدار حتى العام 2023 الشركة الأم لخط أنابيب "نورد ستريم 2" التابعة لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" الخاضع لسيطرة الكرملين.

خطة وارنيغ تضمنت التواصل مع فريق دونالد ترامب عبر رجال أعمال أميركيين، وفقًا لما نقلته الصحيفة، وذلك في إطار قنوات خلفية تهدف إلى التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا.

مسؤولون في واشنطن قالوا إن بعض الشخصيات البارزة في إدارة ترامب على علم بهذه المبادرة لجذب مستثمرين أميركيين، وينظرون إليها كجزء من جهود إعادة بناء العلاقات مع موسكو.

بينما أبدى عدة أطراف اهتمامهم، فقد وضع تحالف استثماري تقوده الولايات المتحدة ملامح اتفاق ما بعد العقوبات مع "غازبروم"، بحسب شخص مطلع على المحادثات رفض الكشف عن هوية المستثمرين المحتملين.

القادة الأوربيون

ويشير التقرير إلى أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي صاروا على دراية بالمناقشات حول "نورد ستريم 2" في الأسابيع الأخيرة، حيث أعرب قادة عدة دول أوروبية عن قلقهم وناقشوا المسألة.

ووفقًا للمصادر، فإن الخطة الأخيرة - من الناحية النظرية - ستمنح الولايات المتحدة نفوذًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، خاصة بعد تحركات دول الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي عقب بدء الحرب.

ومع ذلك، تبقى العقبات كبيرة، وفق التقرير، الذي يشير إلى أن الأمر يتطلب أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن روسيا، وأن توافق موسكو على استئناف المبيعات التي أوقفتها خلال الحرب، بالإضافة إلى سماح ألمانيا بمرور الغاز إلى أي مشترين محتملين في أوروبا.

لكن وارنيغ قال لصحيفة فاينانشال تايمز إنه "لم يشارك في أي مناقشات مع أي سياسيين أو ممثلي أعمال أميركيين"، مضيفًا أنه "يتبع في هذا الصدد القواعد باعتباره شخصاً خاضعاً للعقوبات الأميركية".

كما قال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن أي محادثات بشأن خط الأنابيب. ورفضت شركة غازبروم التعليق.

دراما اقتصادية!

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، إن ثمة "دراما اقتصادية جديدة تُحاك حبكتها مع عودة الحديث مجدداً عن خط "نورد ستريم 2"، الخط الذي يمتد بطول 1230 كيلومتراً تحت بحر البلطيق، ليمد أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، بالغاز الروسي.

وتشير إلى أن هناك اعتقاداً بأن التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مستثمرين شركاء في هذا الخط الاستراتيجي قد يعيد "نورد ستريم 2" إلى الواجهة، لا سيما وأن هذا الخط لم يحصل على ترخيص من هيئة التراخيص الألمانية قبل الحرب، وتعرض لعمل تخريبي في العام 2022، فيما صدرت مذكرة قانونية ألمانية في عام 2024 باتهام أوكراني بعملية التخريب.

تم تفجير أحد خطي أنابيب نورد ستريم 2 في هجمات تخريبية في سبتمبر 2022 مما أدى إلى تدمير خطي أنابيب مشروع نورد ستريم 1 الشقيق الأكبر.

خط أنابيب نورد ستريم 2 الآخر، الذي تبلغ سعته السنوية 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، لم يتضرر ولكنه لم يتم استخدامه أبداً.

وتضيف: "هناك نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث تتداخل المصالح بوصفة سحرية وسرية، قد تدفع نحو إعادة إحياء خط نورد ستريم 2"، لكنها تؤكد أن ذلك مرهون باتفاق بين ترامب وبوتين خلف الأبواب المغلقة.

يشار إلى أن ترامب كان صريحا في انتقاده لخط الأنابيب خلال فترة ولايته الأولى كرئيس. وقد أصبح هذا الخط رمزا لأولئك الذين ألقوا باللوم على ألمانيا ــ وأوروبا بالتبعية ــ لاعتمادها بشكل مفرط على الغاز الروسي والمساعدة في تمويل الآلة العسكرية لموسكو.

كذلك الحال في عهد بايدن. وبحسب علي فإن "المشرعين في الكونغرس الأميركي وأصحاب القرار في الولايات المتحدة لم يكن يعنيهم أمر الحرب في أوكرانيا بقدر ما يهمهم ألا يرى هذا الخط النور، حتى لا يصبح نقطة قوة جديدة لروسيا تُحكم بها قبضتها على أوروبا".

لكن بعض أعضاء فريق ترامب يرون الآن أن خط الأنابيب، الذي يمتد من مدينة فيبورغ الروسية في خليج فنلندا إلى مدينة جرايفسفالد على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا، يمثل أصلا استراتيجيا يمكن الاستفادة منه في محادثات السلام في أوكرانيا، وفقا لمسؤولين في الإدارة، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

وتوضح الدكتورة وفاء أن أوروبا ستجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ الأول العودة إلى الاعتماد على الغاز الروسي ورفع العقوبات، أو الاستمرار في إغلاق الباب أمام مفاوضات إعادة تشغيل الخط، ما يعني استمرار ترامب في معاقبة أوروبا، مشددة على أن عودة أوروبا إلى الغاز الروسي ستشكل عقاباً جماعياً للقارة، التي أصبحت في مرمى النيران بين أميركا وروسيا.

وتختتم تصريحها بالإشارة إلى أن خط "نورد ستريم 2"، الذي تبلغ طاقته 27.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بات في قلب المعادلة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى إحكام قبضتها على أوروبا من جميع الأصعدة، ضمن مشهد درامي اقتصادي جديد.

وخط أنابيب نورد ستريم 2 مملوك بالكامل لشركة غازبروم. ولكن خمس شركات طاقة أوروبية (Shell و Uniperو OMVو Engieو Wintershall) قدمت مجتمعة نحو نصف تكاليف إنشائه البالغة 11 مليار دولار من خلال القروض. وقد ألغت الشركات الأوروبية الخمس هذه الديون.

وأوقفت الحكومة الألمانية في العام 2022 إجراءات الترخيص لخط أنابيب نورد ستريم 2 ولم تصدر مطلقاً الوثائق المطلوبة لتشغيله.

ووفق تقرير فايننشال تايمز، فمن الناحية النظرية، قد تمنح ملكية خط الأنابيب المستثمرين الأميركيين رافعة للسيطرة على تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، التي تعد سوقا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية التي يتم شحنها عبر المحيط الأطلسي في ناقلات النفط.

لكن مسؤولين أميركيين كبار سابقين ورجال أعمال غربيين قالوا إن موافقة ترامب وبوتين وحدها لن تكون كافية لتشغيل نورد ستريم 2 (..) لا سيما وأن العقوبات التي تفرضها أوروبا لا تزال قائمة، كما أن مشاركة ألمانيا في إعادة تأهيل خط أنابيب نورد ستريم من شأنها أن تتسبب في حدوث انقسامات ضخمة. وأي شيء من هذا القبيل لا يزال بعيد المنال.

محادثات سرية

كما ذكرت أيضاً صحيفة "بيلد" الألمانية، الأحد، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مفاوضين روساً وأميركيين أجروا محادثات سرية بشأن استئناف تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وتخضع الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 2، ومقرها سويسرا، وغيرها من الكيانات الروسية المرتبطة بخط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار لعقوبات أميركية حاليا. ويُنظر إلى المناقشات الأميركية الروسية المزعومة بشأن إعادة تشغيل خط الأنابيب باعتبارها جزءا من جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء العلاقات مع روسيا.

وبحسب صحيفة "بيلد"، قام المبعوث الخاص لترامب ريتشارد غرينيل بزيارات غير رسمية متعددة إلى مقر شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" - مشغل خط الأنابيب، والمملوك بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم - في مدينة شتاينهاوزن السويسرية لإجراء مفاوضات. فيما نفى غرينيل مشاركته في المحادثات المذكورة.

مشروع طموح

من لندن، يقول خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، إن:

"نورد ستريم 2" يُعد مشروعاً طموحاً يسير جنباً إلى جنب مع "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق، إلا أنه لم يجرى النقل من خلاله رغم اكتماله في سبتمبر 2021.

الاتحاد الأوروبي كان متحفظًا آنذاك، بسبب مخاوف من أن موسكو تسعى لتوسيع هيمنتها الجيوسياسية على أوروبا من خلال الطاقة.

الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، إلى جانب العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، أوقفت استغلال "نورد ستريم 2" لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر ألمانيا (..).

ويلفت إلى التناقض المثير الآن في موقف الولايات المتحدة، بعد أن عارضت إدارة الرئيس جو بايدن المشروع وفرضت عقوبات على روسيا، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس ضغوطًا متزايدة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خاصة خلال عامي 2017 و2018، لدفعها إلى التوقف عن شراء الغاز الروسي واستبداله بالغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة.

ويتابع: "نورد ستريم 2" أصبح رمزاً لاعتماد أوروبا المفرط على الطاقة الروسية، مذكّرًا بأنه في سبتمبر 2022، تم اكتشاف تسربات غاز في "نورد ستريم 1 و2" نتيجة استهداف تخريبي. ويشير إلى أن هناك مخططات لإصلاح الأضرار بعد موافقة الدنمارك، مما أثار تكهنات حول إمكانية إعادة إحياء المشروع.

ورغم ذلك، يؤكد إسماعيل أن عودة الغاز الروسي بشكل طبيعي تواجه تحديات سياسية متعددة، موضحاً أن هذه التحديات تتطلب: