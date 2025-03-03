وقال بافيت، رئيس مجموعة بيركشاير هاثاواي، التي تمتلك أعمالًا واستثمارات ضخمة في قطاعات التأمين والسكك الحديدية والتصنيع والطاقة والتجزئة: "الرسوم الجمركية .. في الواقع، لدينا خبرة طويلة معها. إنها بمثابة عمل عدائي، إلى حد ما".

جاءت تصريحات "حكيم أوماها" خلال مقابلة مع شبكة CBS الأميركية.

وأضاف بافيت مازحًا: "على المدى الطويل، تصبح هذه الرسوم ضريبة على السلع. أعني، الجنية الخرافية (جنية الإسنان) لن تدفعها!"، مشددًا على ضرورة التفكير في العواقب الاقتصادية للقرارات التجارية بالقول: "وماذا بعد؟ دائمًا عليك أن تطرح هذا السؤال في الاقتصاد: ماذا بعد؟".

يعد هذا أول تعليق علني من "عرّاف وحكيم أوماها"، البالغ من العمر 94 عامًا، بشأن سياسات ترامب التجارية.

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس، إلى جانب فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين، التي تعهدت بالرد بالمثل.

وخلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تحدث بافيت باستفاضة في عامي 2018 و2019 عن النزاعات التجارية التي اندلعت، محذرًا من أن سياسات ترامب العدوانية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، نقلا عن شبكة سي ان بي سي الأميركية.

وعند سؤاله عن الوضع الاقتصادي الحالي خلال مقابلته مع CBS، امتنع بافيت عن تقديم تعليق مباشر، قائلًا: "أعتقد أن هذا الموضوع هو الأكثر إثارة للاهتمام في العالم، لكن لا يمكنني التحدث عنه، حقًا لا يمكنني".

في العام الماضي، اتبع بافيت نهجًا دفاعيًا حيث قام ببيع الأسهم بسرعة وزيادة السيولة النقدية إلى مستويات قياسية، وهو ما فسره البعض بأنه مؤشر على تشاؤمه بشأن الأسواق والاقتصاد، بينما رأى آخرون أنه يعد المجموعة لخليفته من خلال تقليص المراكز الاستثمارية الضخمة وتعزيز السيولة.

في الوقت ذاته، تزايدت تقلبات الأسواق المالية وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، والتغيرات غير المتوقعة في سياسات ترامب، وتقييمات الأسهم المرتفعة. وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة فقط منذ بداية العام الحالي.