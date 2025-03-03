وستعلن أرامكو غدا كيفية تغيير توزيعاتها النقدية السنوية البالغة 124 مليار دولار للمساهمين، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، والتي أشارت أيضا إلى أن الشركة إما أن تواصل زيادة التوزيعات النقدية المرتفعة بالفعل، أو تخفض التوزيعات.

ويترقب المحللون ومتابعو السوق السعودي إعلان أرامكو غدا.

وقال سامسارا وانج، محلل الديون السيادية في شركة باينبريدج إنفستمنتس: "تعد أرباح أرامكو مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، وتمويل مشاريع ومبادرات حكومية مختلفة".

يذكر أن توزيعات أرباح أرامكو تتكون من جزئين:

الأول دفعة أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار ربع سنوية تم صرف حوالي 95 بالمئة منها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024

الثاني جزء مرتبط بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار لكل فصل.

واعتبارا من العام الحالي، تخطط الشركة لبدء صرف توزيعات خاصة، استنادا إلى الأرباح الضخمة التي حققتها من طفرة أسعار النفط بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022 كجزء من التدفقات النقدية الحرة بعد تغطية الأرباح الأساسية وأي استثمارات.

وفي ظل توقعات المحللين أن تكون التدفقات النقدية الحرة خلال العام الحالي أقل من توزيعات الأرباح الأساسية، فلن يكون في مقدور الشركة صرف توزيعات خاصة كبيرة.

في الوقت نفسه تؤكد أرامكو أن توزيعات الأرباح الأساسية ستظل كما هي ومن المقرر زيادتها تدريجيًا بمرور الوقت، في حين يتوقع المحللون أن تقترض الشركة مبالغ إضافية من أجل التوزيعات أو تضطر لتغيير سياسة توزيع الأرباح.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت أرامكو السعودية، عن تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024، بنحو 15 بالمئة، إلى حوالي 27.6 مليار دولار، مقابل نحو 32.6 مليار دولار في الربع المماثل من 2023.