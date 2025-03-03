وذكر التقرير أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد ارتفع إلى 108.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 107.4 نقطة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما انخفض عند 108.4 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.

ويوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

يشار إلى أن الإمارات كانت قد بدأت مطلع عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 بالمئة‎.