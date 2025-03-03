وبحسب المسح ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.8 نقطة خلال فبراير، مقابل 50.1 نقطة خلال يناير، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 50.4 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه استمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي. وتعكس قراءة المؤشر تحسنا طفيفا في أحوال تشغيل قطاع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وسجل المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعات متزامنة. وسجل المؤشران أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر الماضي.

وتعكس الزيادة في الطلبيات الجديدة تحسنًا عامًا في الظروف الاقتصادية وإدخال منتجات جديدة. وارتفعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ نوفمبر.

وساهم ارتفاع الإنتاج في زيادة نشاط المشتريات، كما انخفضت مخزونات مستلزمات التصنيع لدى الشركات المصنعة لأول مرة منذ يوليو الماضي.

ورغم تحسن النشاط استمر تراجع الوظائف في قطاع التصنيع للشهر السادس على التوالي.

وعلى صعيد الأسعار ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة بسيطة، مما يمهد الطريق أمام الشركات لتقديم خصومات للعملاء، فاستمر تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي.