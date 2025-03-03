وبحسب المسح ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49 نقطة خلال فبراير، مقابل 48.7 نقطة خلال يناير، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 48.9 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه استمر تدهور ظروف التشغيل لقطاع التصنيع الياباني للشهر الثامن على التوالي.

واستمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر السادس على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ. كما استمر تراجع الطلبيات الجديدة، بسبب تراجع الطلب وضعف ثقة العملاء بشكل أساسي بحسب شركات التصنيع.

وأدى استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع إلى حالة ركود واسعة في عمليات التوظيف وتراجع ملموس في نشاط المشتريات وقوائم الأعمال المتراكمة.