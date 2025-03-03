وأطاح البرلمان بهمتي خلال تصويت بحجب الثقة بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.

وتشير مواقع غير رسمية، منها الان جند دوت كوم، إلى أن العملة الإيرانية فقدت على مدى الأشهر الثمانية الماضية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

ويسجل الريال الإيراني حاليا 927 ألفا مقابل الدولار، وذلك مقارنة مع 595500 في أغسطس من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نواب بالبرلمان معارضين لهمتي قولهم إنه فشل في منع ارتفاع أسعار سلع أساسية مثل الدواء والغذاء والإسكان كما أنه غير قادر على السيطرة على سوق الصرف.

وأضافت وسائل الإعلام أن همتي أعطى الأولوية لإنهاء العقوبات الأميركية على إيران ورفع اسم البلاد من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.

وعارض ذلك نواب يعتقدون أن على طهران التركيز على "تحييد" العقوبات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أنصار همتي قولهم إن هذا ليس الوقت المناسب لإقالة وزير الاقتصاد لأن إيران لا تزال خاضعة للعقوبات الأميركية وإن تعيين وزير جديد محله سيفاقم عدم الاستقرار.

ويمثل الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجه حكام إيران الإسلاميين الذين يخشون تجدد احتجاجات ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة الغاضبين من الفقر المتزايد منذ 2017.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن حملة "سياسة أقصى الضغوط" التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية أيد 182 عضوا في البرلمان الأحد اقتراح حجب الثقة عن همتي، بينما صوت 89 نائبا ضد هذا الإجراء.