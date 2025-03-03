تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأونصة (الأوقية). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كالفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوعا بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التعثر في اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا".

انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة باشتباك حاد، مما أضاف حالة من الضبابية إلى الأسواق المالية المضطربة بالفعل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات حول السياسات التجارية الأميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.

وقال ترامب إنه سيضيف تعرفات جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية غدا الثلاثاء، وهو ما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10 بالمئة التي فرضت في الرابع من فبراير.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في يناير، لكن ارتفاع التضخم قد يوفر ذريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإرجاء خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 928.54 دولار للأونصة. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأونصة.