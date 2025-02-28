وكتب شي في المقال الذي سيصدر في صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم "كيوشي"، "في الوقت الحاضر، تفاقم التأثير غير المؤاتي للتغيرات في البيئة الخارجية ولا يزال الاقتصاد الصيني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات"، وفق ما أوردت "شينخوا".

وتابع "في الوقت ذاته، لا بد من الإقرار بأن الأسس الاقتصادية الصينية تبقى متينة مع مزايا كثيرة وصمود كبير وإمكانات هائلة".

وأكد أن "الظروف المؤاتية لنمو طويل الأمد والمسار الإيجابي بالإجمال لم يتبدلا".

ويعقد البرلمان الصيني الأسبوع المقبل دورته السنوية ويتوقع المحللون أن يقر خلالها خططا لحماية الاقتصاد الذي يعاني تباطؤا من الرسوم الجمركية الأميركية وتهديدات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

واتهمت بكين الجمعة الولايات المتحدة بممارسة "ضغوط جمركية وابتزاز" بعد أحدث تهديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية استنادا إلى استمرار تدفق الفنتانيل إلى البلاد.

وتأتي الرسوم الجمركية الجديدة، التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10 بالمئة أيضا فرضت في الرابع من فبراير، قبيل بدء الاجتماعات البرلمانية السنوية للصين الأربعاء، وهي فعالية سياسية يجري الترتيب لها بعناية ومن المتوقع أن تكشف بكين خلالها عن أولوياتها الاقتصادية الرئيسية لعام 2025.

ويقول محللون إن بكين ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب.

وأضافوا أن احتمالات التقارب بين أكبر اقتصادين في العالم تتضاءل مع عدم إجراء محادثات تجارة حتى الآن وإشارات البيت الأبيض إلى استعداده لانفصال اقتصادي أوسع نطاقا عن الصين.

وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في جافيكال دراجونوميكس "كان هناك الكثير من التحرك، لكن لم يتضح بعد بالضبط ما هو الهدف الأساسي لإدارة ترامب فيما يتعلق بالصين".