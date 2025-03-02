ومن الضروري أن يتوافر لدى المتقدمين إلى العمل استراتيجيات فعالة تساعدهم على التميز عن الآخرين، حتى يتمكنوا من اجتياز مقابلة العمل والنجاح فيها.. فما تلك الاستراتيجيات؟

المدربة العالمية للرؤساء التنفيذيين والمتحدثة في مجال القيادة، سابينا نواز، تستعرض مجموعة من أبرز النصائح والعلامات التحذيرية في مقابلات العمل الخاصة بها.

بحسب نواز -التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، وعملت قبل تأسيس شركتها الخاصة، في مايكروسوفت لمدة 15 عاماً، بما في ذلك منصب المدير الأول للموارد البشرية- فإن عدم البدء في الوقت المحدد، وعدم وضع الكاميرا في الوضع الصحيح عند إجراء مقابلة افتراضية وعدم المتابعة برسالة "شكراً" أمران مزعجان في مقابلة العمل.

وقالت إن هناك عدداً كبير من الأشخاص لا يفهمون الأساسيات بشكل صحيح، مشيرة إلى أن من بين العلامات التحذيرية الرئيسية الأخرى عدم الاستعداد للحديث عن نقاط القوة التي يمتلكها المترشح لشغل الوظيفة، لكنها طرحت طريقة بسيطة لمساعدة الأشخاص على تحديد نقاط قوتهم وإبرازها، بحسب ما نقلته عنها شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

لا تقل أنا ذكي

وأوضحت أنه عندما يُسأل المرشحون للوظائف عن نقاط قوتهم، فإنهم غالباً ما يعطون إجابات غامضة لا تعطي إحساساً حقيقياً بمن هم وما هم قادرون علي، موضحة أن البعض يقول "أنا ذكي" وأعمل بجد وأنجز المهام، مشيرة إلى أن هذا جيد لدى البعض، لكن بدلاً من ذلك، يتعين على المتقدم للعمل الكشف عن ما هو فريد فيه، وكيفية تأطير ذلك في قصص توضح ذلك بشكل صريح.

وتقترح على المتقدم للعمل اقتراح ما بين 20 إلى 30 مثالاً لجهوده الشخصية أو مشاريعه، سواء في المنزل أو في العمل، بحيث يكون قد قام بها بنفسه واستمتع وكان فخوراً بها، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون هذه المشاريع حديثة مثل اليوم ويمكن أن تعود إلى وقت كان طفلاً مع إظهار نقاط القوة.

وأفادت بأنه عندما يتعلق الأمر بكيفية عرض نقاط القوة في المقابلة، يتعين تقسيم "حكايات" المتقدم إلى جزأين رئيسيين؛ أولهما المشكلة والحل، مردفة: "اقضِ حوالي 50 بالمئة من الوقت في تحديد المشكلة و50 بالمئة من الوقت في تحديد نقاط القوة".

وأضافت يجب على المتقدم للعمل توضيح نقاط القوة ثم شرح المشكلة بالتفصيل، بعد ذلك يتم وصف كيف تمكن من حل المشكلة، وربط هذا النجاح بنقاط قوته.

وفي نهاية القصة، يتعين التأكد من شرح نتائج ما فعله أيضاً، بحيث يقول شيئاً مثل: "لقد نجحنا في إقناع العملاء بالانضمام إلى شركتنا الاستشارية"، كما يقول "لم يكن العقد بقيمة مليون دولار فحسب، بل تم تجديده لمدة خمس سنوات متتالية".

تشرح نواز أنه عندما تعمل مع عملائها تنشىء مكتبة من القصص، وفي نهاية العملية تصبح لديهم العشرات من الحكايات والقصص القصيرة، وتوصي بالقيام بنفس الشيء بهذه الطريقة، بغض النظر عن الأسئلة التي تُطرح في المقابلة، يمكن طرح هذه القصص واختيار القصة الأكثر صلة والتي تظهر المتقدم بشكل أفضل.

أخطاء يجب تجنبها

من جهته، يؤكد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أهمية مقابلة العمل ودورها في تحديد مصير الفرد وإمكانية نجاحه بالالتحاق لوظيفة تمكنه من أن يصبح لديه دخل مادي.

وقال إن ذلك يأتي في ظل المنافسة الشرسة على الوظائف ونقصها مقابل أعداد كبيرة من الخريجين، على سبيل المثال بالدول العربية ذات الكثافة السكانية الأكبر بكثير من معدل النمو الاقتصادي، ما يعد مؤشراً لضعف توفير فرص العمل للمواطنين، وهو ما ينعكس على حجم المنافسة في سوق العمل.

وأردف قائلاً: ذلك جعل مقابلات العمل ذات أهمية كبيرة، ويحرص الكثيرون على الاستعداد لها بشكل مُنظم.هناك عدد من الأخطاء التي يجب أن يتجنبها الباحث عن فرصة عمل، يجب الحذر منها بداية من الاستعداد للمقابلة حتى إجرائها، ومنها:

التقدم إلى وظيفة تتطلب احتياجات وحجم أكبر من المهارات: لابد أن يقف المتقدم للوظيفة على حجم مهاراته وحجم المستوى التعليمي ويتأكد من متطلبات وشروط التقدم للوظيفة، فإذا كانت تتناسب مع مهاراته يتقدم لها.

الاستجابة للاستفزازات: في بعض المقابلات يتم استفزاز المتقدمين إلى الوظيفة بهدف اختبار ثباتهم الانفعالي، لذا لابد في هذه الحالة على المتقدم أن يراعي الهدوء النفسي.

ارتداء ملابس غير ملائمة: المظهر مهم بارتداء ملابس ذات ألوان مناسبة، حيث يفضل ملابس رسمية ألوانها على سبيل المثال الأسود والرمادي، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية، فجزء من الحكم على الشخصية هو المظهر وبالتالي هو عنوان رئيسي للتوظيف.

الارتباك: البعض يتعمد توجيه أسئلة مفاجئة غير متوقعة، فلابد أن يتسم المتقدم بسرعة البديهة في الرد على الأسئلة حتى وإن كانت مفاجئة.

إرشادات

وفي هذا السياق، يشير تقرير لوكالة التوظيف الإنجليزية meridianbs، إلى مجموعة من النصائح والإرشادات حول مقابلة العمل:

ابحث عن الشركة: كن سباقاً في المنافسة من خلال البحث عن الشركة مسبقاً.. افهم مهمتها وقيمها وأي أخبار حديثة من داخل الشركة.. لن توضح هذه المعرفة اهتمامك بالشركة وحماسك للوظيفة التي تتقدم لها فحسب، بل ستساعدك أيضاً في تصميم إجاباتك لتتماشى مع الشركة.

حضّر إجاباتك: توقّع الأسئلة الشائعة في المقابلات وقم بإعداد إجابات مدروسة مسبقاً.. سلط الضوء على مهاراتك وخبراتك وإنجازاتك ذات الصلة، وكن مستعداً لتقديم أمثلة محددة لدعم وجهة نظرك.. تدرب على إجاباتك لتكون واثقاً ومختصراً وتترك انطباعاً قوياً لدى من يجري معك المقابلة.

ارتدِ ملابس مناسبة للنجاح: اترك انطباعاً أولياً إيجابياً بارتداء ملابس مناسبة للمقابلة.. اختر الملابس المناسبة لثقافة الشركة وصناعتها.. تذكر أن مظهرك يعكس احترافيتك واهتمامك بالتفاصيل، لذا احرص على تقديم نفسك بالطريقة الأكثر ملاءمة.

مارس لغة الجسد الجيدة: تلعب الإشارات غير اللفظية دوراً مهماً في كيفية ظهورك أثناء المقابلة.. ابتسم وأومئ برأسك واستخدم الإيماءات للتعبير عن نفسك بثقة وإيجابية.. تُظهر لغة جسدك ثقتك بنفسك للمحاور.

اطرح أسئلة مدروسة: أظهر اهتمامك بالعمل من خلال طرح أسئلة حول الدور والفرق المختلفة وثقافة الشركة.. قم بإعداد قائمة بالأسئلة مسبقاً للتأكد من تغطيتك لجميع مجالات الاهتمام.. إن المشاركة في محادثة هادفة مع الشخص الذي يجري معك المقابلة يُظهر حماسك للدور الذي تتقدم إليه.

المتابعة: من الجيد أن تشكر الشخص الذي أجرى معك المقابلة بعد المقابلة. فهذا يمنحك الفرصة للتعبير عن شكرك على الفرصة وعلى وقته، والتأكيد على اهتمامك بالمنصب.. إن المتابعة المدروسة يمكن أن تترك انطباعًا إيجابيًا وتجعلك متميزًا عن المرشحين الآخرين.

نصائح هامة

كما يستعرض الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد، لدى حديثه مع لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، عدداً من النصائح المهمة التي تساعد المتقدمين في النجاح خلال المقابلات الشخصية "الانترفيو"، ومن بينها: