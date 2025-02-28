ويفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي إلى نشوب حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وستضاف هذه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى الضرائب التي فرضها ترامب مطلع الشهر ونسبتها أيضا 10 بالمئة على المنتجات الآتية من الصين.

ويتّهم ترامب الصين بالتساهل في مكافحة الإتجار بمادة الفنتانيل المخدرة التي تتسبب في حصد أرواح كثيرة في الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة "هذا عادة ما نسميه الرغبة في إلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من المسؤولية".

وأضاف: "قالت الصين مرارا إن الرسوم الجمركية أحادية الجانب تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتقوض نظام التجارة متعدد الأطراف".

وأضاف الناطق "لكن الولايات المتحدة اختارت منذ البداية تجاهل هذا الواقع".

وشدد على أن الصين لديها واحدة من أكثر سياسات مكافحة المخدرات صرامة ودقة في التنفيذ في العالم. وهذه المرة، تهدد (الولايات المتحدة) مرة أخرى بفرض رسوم جمركية إضافية. ومثل هذا السلوك لا يعدو كونه "إلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من المسؤولية" وهو ما لا يساعد في حل المشكلات.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

واعتبر البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة "ستزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأميركيين وستعرّض استقرار السلسلة الصناعية العالمية للخطر".