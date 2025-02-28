وتوقع 82 اقتصاديا في الاستطلاع أن يقدم المركزي الأوروبي على هذه الخطوة في اجتماعه المقبل، كما توقعوا خفضين آخرين بحلول منتصف العام الجاري.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يظل التضخم قريبا من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وهو ما لا يمنحه مبررا كافيا لخفض أكبر رغم تباطؤ الاقتصاد والكثير من المخاطر.

وردا على سؤال إضافي في الاستطلاع قال جميع المشاركين تقريبا إن الحرب التجارية المتزايدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون لها تداعيات على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما قد يضع البنك المركزي الأوروبي في مأزق.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض رسوما جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على ورادات السيارات الأوروبية وغيرها من السلع.