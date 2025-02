وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، في أحدث تعاملات بأكثر من خمسة بالمئة إلى 79666 دولارا، لتنزل عن مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونغ كونغ ويب 3: "يُظهر هبوط البتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار أن المشاعر الإيجابية من وعود ترامب التي تعد داعمة للعملات المشفرة والتأييدات البارزة قد انتهت".

فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم ربع قيمتها السوقية منذ منتصف ديسمبر، عندما تجاوزت 105 آلاف دولار وسط تفاؤل بأن إدارة ترامب ستدعم صندوق بتكوين استراتيجي وتخفف القيود التنظيمية بسياسات جديدة.

وباستثناء سلسلة من تعيينات مسؤولين مؤيدين للعملات المشفرة عند تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، لم تكن هناك أخبار ملموسة تذكر بشأن تلك السياسة للمستثمرين.

قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في Capital.com لوكالة رويترز: "يتلاشى الزخم عندما لا توجد أخبار جديدة للحفاظ على دفع السرد الصعودي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التحركات التي شهدناها في أسهم الشركات السبع الكبرى (Mag 7)، والتي تعكس تباطؤ الزخم وتراجع التقييمات، فإن البتكوين، الذي لا يزال يُتداول كأصل تقني عالي المخاطر، يتأثر بالبيع المكثف لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت".

انخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 6% لتصل إلى 2,149.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2024.

بالإضافة إلى ذلك، سحب المستثمرون الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالبتكوين.

يشعر المستثمرون العالميون بالتوتر إزاء مؤشرات تلاشي ما يُعرف باستثنائية الاقتصاد الأميركي، في وقت يستعد فيه ترامب لفرض رسوم جمركية أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو.

ومصطلح "exceptionalism of the U.S. economy" يعني "ما يُعرف بالاستثنائية الاقتصادية للولايات المتحدة"، ويشير هذا المصطلح إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الاقتصادات العالمية، مثل النمو المستدام، الابتكار، والقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية.

وقد أشار ترامب إلى عزمه فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أوائل مارس، إلى جانب رسوم جمركية إضافية على الصين. وفي إشارة إلى حالة القلق في الأسواق، شهدت أسعار سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا حادًا، ما دفع العوائد إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

كما سادت حالة من التوتر في عالم العملات الرقمية بعد أن أعلنت منصة Bybit، التي تتخذ من دبي مقرًا لها وتعد ثاني أكبر بورصة تداول بعد Binance، في 21 فبراير أن قراصنة تمكنوا من سرقة عملات إيثر (ETH) بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار.

وتخدم Bybit أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم، وتوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين والإيثر.

وذكرت شركة الأبحاث المتخصصة في البلوكتشين، Elliptic، أن هذه السرقة ربما تكون أكبر عملية اختراق معروفة حتى الآن.

وقال روبن كونسيساو، رئيس الاستراتيجية في شركة المحافظ الرقمية Metasig: "هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية الكلية تؤثر على السوق. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي يخطط لخفض واحد فقط لأسعار الفائدة، إلى جانب فرض المزيد من الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والحروب، وأيضا عملية اختراق منصة Bybit هزت الثقة أيضًا، ومن الصعب أن يتحمس المستثمرون لضخ السيولة في البتكوين عندما تكون هناك قضايا أكبر تلوح في الأفق".