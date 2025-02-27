وقال المدير التنفيذي كلاوديو ديسكالزي "عام 2024 كان عاما استثنائيا من ناحية النمو وإيجاد القيمة بالنسبة لإيني" مدعوما بإطار الشركة المالي وانضباط التكلفة.

وبلغ إجمالي الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب 2.7 مليار يورو.

وبلغت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب في قطاع التنقيب والإنتاج 2.8 مليار يورو ، حيث استفادت من مساهمة البراميل الأعلى قيمة في المشاريع الجديدة و التنفيذ القوي والسيطرة على التكلفة.