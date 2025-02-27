وأوضحت الشركة في بيان نشر الخميس، أن الزيادة ترجع إلى نمو إيرادات التأمين.

وبلغت عائدات التأمين 45.6 مليار دولار مقارنة بـ 43.9 مليار دولار خلال عام 2023. وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وتواصل الشركة توقعها بأن يتجاوز صافي الدخل 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025.

وتقدر سويس ري أن تبلغ المطالبات الأولية جراء حرائق الغابات التي ضربت لوس انجليس أقل من 700 مليون دولار، مما سوف يؤثر على نتائج المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025.

وقتلت حرائق الغابات في كاليفورنيا أكثر من عشرين شخصًا ودمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 16 ألف مبنى، وأحرقت مساحات من الأرأضي أكبر من العاصمة الفرنسية باريس.

والمطالبات التأمينية المتوقعة لشركة سويس ري أقل من تلك التي توقعتها منافستها الأكبر ميونيخ ري، والتي أعلنت الأربعاء، أنها تتوقع حوالي 1.2 مليار يورو (1.26 مليار دولار) من المطالبات، وهو ما يمثل أكبر خسارة حتى الآن لشركة إعادة تأمين أوروبية واحدة بسبب الكارثة.

وقدر المحللون أن المطالبات التأمينية في جميع أنحاء القطاع قد تصل إلى 45 مليار دولار بسبب الحرائق.

وقالت هانوفر ري، وهي شركة إعادة تأمين ألمانية أخرى، إنها قد تواجه مطالبات تأمينية تصل إلى 700 مليون يورو.

وأوضحت "فيتش" للتصنيف الائتماني أن شركات التأمين الأوروبية قللت من تعرضها لكاليفورنيا بعد سلسلة من الحرائق في عامي 2017 و2018 لكنها ستظل "متأثرة بشكل مادي" بحرائق يناير 2025 بسبب كبر حجمها.